動物之森／動物森友會│網民列課金價目表　樹枝木材竟標成天價！

任天堂《動物之森》系列最新作 《集合啦！動物森友會》在香港大熱。作為一個輕鬆向社交遊戲，玩家能夠自由打造島嶼，也可以到朋友島嶼串門交流，交換服裝與家具，最適合在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，宅家徹夜遊玩。

雖然作為輕鬆向社交遊戲，理應簡單輕鬆又夠治愈，不過遊戲服裝家具太過精緻，不少玩家都在討論區爭相以里數券或遊戲道具作招徠，向其他玩家提出「有償摸家俬」。其後網民곽자가更在Facebook專頁「動物之森 Switch 香港分享區」爆料，指有人在不知名群組中，打算靠現金販售動森物質來發大財！

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《集合啦！動物森友會》遊戲道具相當重要，對於新手而言更是彌足珍貴，鈴錢就是還房貸的必備道具，木材、鐵礦石和金礦石則是製造稀有道具的必備材料。想要趕上朋友進度，除了日夜爆肝遊玩外，相信就只有踏上課金的道路，才能讓自家島嶼快速升級。

「木材、硬木材、軟木材與樹枝各600個」的套餐組合，標成天價港幣$750，有網友表示見有人留言查詢如何購買，不過這種課金文化卻不是人人認同。網民곽자가公開貼文後，多數玩家留言鬧爆，稱遊戲的精髓在於收集物資的過程，想要盡情享受遊戲，就不要使用這些旁門左道的途徑。

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有不少網民疑惑這些賣家究竟從何獲取大量素材販賣呢？在貼文下，有網民就留言解答，這些「課金資源」都是來自於篡改主機系統，的確能夠讓玩家短時間內享受到別番體驗。不過這位網民又稱，「這種做法不但破壞遊戲樂趣，也是侵權作弊的惡劣行為，應該受到檢舉和抵制。」看來想要獲取鈴錢，還是乖乖回去炒大頭菜及捉狼蛛比較好！

同場加映：齊數棄Game10個理由

其實說到底，會課金離不開與身邊朋友比較，及不願意投資時間去「煲遊戲」。你能記得你是從何時開始對遊戲失去耐性呢？

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