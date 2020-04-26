【在家抗疫】麻雀枱上看人品！7大令人討厭雀友　唔認帳未算最差…

在家抗疫，煲劇煲到悶，何不跟家人來個攻打「四方城」，熱熱鬧鬧過一天！電影《嚦咕嚦咕新年財》中，劉德華的金句「牌品好人品未必好，但人品好牌品自然好」，深得不少牌精的共鳴。閒時與朋友家人一起打牌總會遇過一些牌品差的人，真的頗令人討厭，看清楚後便不想再跟他們打牌了......

打場麻雀都是想消遣解悶，與朋友開心一下，怎料麻雀枱上見盡人品，亂發脾氣、粗口滿天飛、不認輸不認帳，也不及這種人討厭！看看你曾經遇過幾多牌品差的人呢？

人品好牌品自然好，麻雀枱上見盡人品。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

7大令人討厭雀友的行為 你又有冇唔覺意中咗？

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遇到牌品好的朋友便要好好珍惜，想在家與朋友家人打牌可以選擇自動麻雀機，功能多又方便。市面上大部分自動麻雀機外觀都不好看，而且佔地方，對香港蝸居而言，實在有點奢侈。不過在網上亦可以買到一些飯枱兩用的自動麻雀機，手癮起便可以立即變型成麻雀枱，非常省位置。加上顏值高，外型走小清新北歐風，絕對可以考慮入手一張！

飯枱自動麻雀機兩用推介 顏值超高！

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