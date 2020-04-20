【在家抗疫】北歐家品+LINE FRIENDS空氣清新機 打造簡約零塵空間

最近留在家中的時間多了，正是執屋清潔、甚至改造房間的大好時機！ 假如家裡雜物堆積太多，不只難清潔和容易惹塵，空氣不流通的環境也容易令細菌病毒停留，立即看看家品提案，令家居變得整潔通風吧！

趁著長期待家的時間好好整理家居吧！（sa_c@IG）

北歐風格子板

不用多說，這款格子牆板必定是最hit收納家品，因為不少網絡紅人、pinterest示範用它掛起零碎小東西例如照片、文具、飾物等，輕鬆收納和擺放，又不怕小東西跌到櫃桶深處而遺忘。

格子層板可輕鬆收納小物品和相片。（sa_c@IG）

玫瑰金色的繞線牆板充滿質感，而且可塑性高，可以自行組合，除了照片和小筆筒，甚至可放上小層板，將銀包電話、小盆栽放上去也沒有問題，難怪吸引一眾IG名人大愛，精心裝飾家居小角落。

層架能夠善用牆上空間。（seventytwohome@IG）

善用空間靠牆層架

這個亦是善用牆上空間的絕妙家品，很多人都煩惱書本和模型精品不知道應放在哪裡，又不是人人能負擔起書櫃和飾品櫃的佔地空間，這時候簡約易組裝的層架便是最佳選擇！

現時有很多層架聲稱超強承載力、免鑽牆，但一旦看見有空間，你就難免將書本和精品放上去，愈積愈多最後令層架倒塌！為了長褒發展，還是乖乖地便用入牆層架吧！

迷你空氣清新機最適合放在房間。（JSELECT）

LINE FRIENDS卡通空氣清新機

將物品收拾得企企理理，無非是減少塵蟎、致敏原和細菌積聚，想加強衛生，不妨在房間添置可愛的空氣清新機，淨化家居的空氣污染物和有害物質，對抗鼻敏感和氣管敏感！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/20）

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