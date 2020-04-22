銅鑼灣開倉｜馬拉松低至2折　Nike/Adidas/Champion波鞋$100起

馬拉松即日起舉辦波鞋服飾開倉大減價，Nike、Adidas、New Balance、VANS、Timberland等18個運動品牌的商品低至2折發售，同場更減價發售著名戶外品牌Columbia等戶外及旅遊用品！

馬拉松由即日起至27日，於銅鑼灣時代廣場舉辦開倉特賣場。開倉特價波鞋款式不算新，不過幾抵買及易襯。今次特賣場中又不少Nike、Adidias鞋款，例如Nike Air Max 96 OG黑白原色就受到不少人喜愛，原價$1,199，折扣後僅售$590；原價$1,099的Columbia防水鞋折後也僅售$490，頗值得入手。

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場內多數鞋款仍有不少庫存，鞋碼尚算齊全，記者在特賣場內挑選了25款較為流行熱門的鞋款，即刻按圖看貨！

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+ 19 + 18 + 17

同場有售行山裝備、運動服裝

同場也有包括Champion、Adidas、Dickies在內多個品牌服裝，以低價發售夏季T恤、衛衣及運動服裝，折後價格普遍約$140左右，對比市面價格，折後價格相當抵買，款式也不俗。另外多款行山裝備也以低價發售，如果有計劃於假日到郊外放鬆身心，可以趁機充實裝備。

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+ 9 + 8 + 7

選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。

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【馬拉松便服及運動名牌開倉 · 詳細資料】

🏠地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓（經2樓或9樓一座電梯大堂前往） 🏠日期：即日起 至 2020年4月27日 🏠時間：11:00 - 20:00

【條款及細則】

※ 優惠商品不設試換 ※ 以下馬拉松折扣不適用於特賣場：優惠券、現金券、VIP卡 ※ 付款方式：現金、信用卡(銀聯)、易辦事(EPS) ※ 付款方式：信用卡(VISA/Master/AE)（需消費滿$400以上） ※ 不接受任何電子支付方式 ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

Inspire Hub於即日起至26日（六）舉辦時尚運動服飾開倉，Nike、Puma、Champion、Cath Kidston、Palladium等服裝鞋款一折起發售，$100左右就有交易！

Nike/Puma服飾劃一售$150

今次特賣場在觀塘工廠區內，減價款式包含不少熱門品牌，其中Nike Tee市價大多售$300左右，開倉價則僅售單件$150、三件$400，約半價折扣尚算抵。另外T恤玩味Logo相當吸睛，值得入手！

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+ 13 + 12 + 11

Palladium成人鞋減至$220

次開倉有售賣多款Palladium成年鞋，涼鞋款式劃一售$200、其他鞋款劃一售$220，而且款式顏色都相當吸引。

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+ 10 + 9 + 8

除此之外，英國全門市結業的Cath Kidston都有參與今次開倉，從原價近$800減至$200左右，相當吸引。想睇更多優惠商品？想知道開倉地址詳情？即刻點擊以下連結：

觀塘開倉15個品牌一折起 Palladium短靴$220 CathKidston袋$150