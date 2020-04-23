動物之森推7大更新　賣肝網民嘆變真勞動節　玩家嬲爆三大怨言

任天堂《動物森友會》（又稱動物之森）系列最新作 《集合啦！動物森友會》作為一個輕鬆向社交遊戲，玩家能夠自由打造島嶼，為主角換上服裝，最適合在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，宅家徹夜遊玩。

尤其是在今日（4 月23日）起《動物森友會》推出免費更新內容，新增3個永久更新、4個節日活動以及大量新裝飾物，對於收集控玩家來說看來又是無數個賣肝黑夜。

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更新內容非常豐富，對於迷失在瘋狂釣鱸魚與刷狼蛛的玩家們來說，相信能夠為遊玩過程帶來一些新挑戰。不少網民在網上討論區上大肆討論，例如「好多嘢玩啊！冇後悔買依隻Game！」或者「新角色樹懶然然好可愛！」表現看來相當興奮，不過有些島主卻看似悶悶不樂，全因為以下三個原因。

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今個勞動節，玩家們與其渴望休息，相信還是寧願在遊戲中痛苦地快樂著繼續收集遊戲道具，花費千萬購買收藏品。所以就不用多怨，與記者一起在假期深夜盡情消耗自己的肝臟吧！

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至於有玩家指今次更新為「時空旅行的末日」，其實也未至於如此嚴重，因為《動物森友會》官方並沒有在今次更新中對這些「邪道」進行限制，只要稍微注意日期時間就可以時空跳躍，繼續刷妹妹與駱駝。不過想要好好享受遊戲，記者還是建議跟現實時間遊玩吧！

修改時間遊玩，雖然島嶼會建設得更奪目吸睛，不過卻會錯過了很多遊戲樂趣。每天與島民傾傾計，得閒在島內慢步遊走，享受一下慢板生活吧！（《動物森友會》遊戲截圖）

之前有新玩家為了追上進度，除了日夜爆肝遊玩外，有不少人堅信只有踏上課金的道路，才能讓自家島嶼快速升級。因此在社交媒體上就出現了各式「課金價目表」，靠現金販售動森物質來發大財。

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與「時空旅行」相同道理，多數玩家留言鬧爆，稱遊戲的精髓在於收集物資的過程。想要盡情享受遊戲，就不要使用這些旁門左道的途徑。

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同場加映：齊數棄Game10個理由

其實說到底，會課金離不開與身邊朋友比較，及不願意投資時間去「煲遊戲」。你能記得你是從何時開始對遊戲失去耐性呢？

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