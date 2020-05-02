【日劇男神】日本票選「側臉最帥」男星Top10　佐藤健也輸給他！

正所謂「專注的男人最迷人」，當看著男生全情投入於工作時，那種認真且心無旁騖的側臉散發著獨特魅力，會令人不禁在旁目不轉睛盯著看。

近日日本投票網站「ランキングー」進行「側臉最帥男星」票選，讓國民選出擁有最迷人側臉的男演員。

（《戀愛可以持續到天長地久》）

側臉最帥男星Top 10

投票一共有5871位10至40代男女參加，在一眾男星中選出10位側臉男神，當中包括山崎賢人、吉澤亮等男神。最令人意外的是，近期因日劇《戀愛可以持續到天長地久》人氣爆升的佐藤健竟屈居第二！

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+ 17 + 16 + 15

同場加映：「170cm以下帥哥男星」Top 10

同場加映：「170cm以下帥哥男星」Top 10（ランキングー）

「ランキングー」早前亦進行「170cm以下帥哥男星」票選，讓女生們選出她們心目中的小男神。

這次投票有1534位10代至30代女生參加，除了有人氣Johnny's偶像 山田涼介、二宮和也等人外，還有山田孝之及小池徹平等人氣演員，當然還有近期因日劇「戀愛可以持續到天長地久」人氣爆升的佐藤健！

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