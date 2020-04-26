日本混血名模Rola拍片教10分鐘訓練清單　留家抗疫練出魔鬼身材

新冠肺炎疫情持續，不少公眾戶外措施，如運動場、體育館、公園等亦暫停開放，被迫留家在中的市民應該如何活動筋骨呢？

近日日本人氣名模Rola於YouTube分享自己一套10分鐘鍛鍊清單，表示在家也能好好做運動兼燒脂，特別適合擔心自己這陣子長胖的女生！

（YouTube@Rola Official）

說到女生們的女神，不得不提Rola，今年30歲的她曾屢次於「最理想身材」、「最受女生憧憬身材」、「腹肌最有魅力」等排行榜封后。

除了魔鬼身材外，作為亞歐混血兒的她有孟加拉、日本、俄羅斯血統，顏值亦無可挑剔，令她人氣一直處於高峰。

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+ 32 + 31 + 30

近日Rola於YouTube分享自己個人健身教練Kolten教她的10分鐘訓練清單，在家中也能進行，在疫情下想燒脂Keep Fit的女生不容錯過！

訓練一共包含10組動作，每組動作盡全力做30秒（次數不限），然後休息30秒。

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Rola表示每星期做3次就能看到顯著的成效，不過不要太勉強自己，以免受傷，同時亦要留意水份補充！