GameBoy 31週年　回憶8部神級遊戲機：PSP身份象徵、NDS淑女之選

Game Boy 面世31週年，4月21日是它的生日。在這段時間中，出現了不少令人著迷的遊戲機，GBA、PSP，這些機你還記得嗎？

對比當年的遊戲機，現時的當然更先進更好玩，那時的遊戲機MON細、黑白冇彩色，甚至一背光就看不清，可玩性雖然不高，不過對於我們來說，回味不是遊戲，而是那一去不返的時光。

Game Boy上的Pokemon十分經典。

特別對於90後來說，遊戲機可是伴踏我們成長，一部最新的遊戲機，足以令你成為萬人迷，個個圍過來睇你打機。這8部遊戲你又有冇追過？

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iPhone SE 2020 年版（前稱 iPhone 9、SE 2）終於現身，不少網民認為新機的規格及價錢十分吸引，紛紛打算入手。不過有網民指新機外型炒冷飯，感嘆現時的手機部部都差不多樣，不及以前精彩。在未有iPhone出現之前，手機市場百花齊放，推機、摺機甚至可以扭的手機都有，這12部手機雖然已經在市場近乎消失，不過仍存在我們的記憶中，不少80、90後都一定用過。它們，還在嗎

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