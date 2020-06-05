降魔的｜冥界隊長馬國明、炸極唔死徐子珊　12個有另類超能力演員

《降魔的2.0》大結局，馬國明劇中角色有捉鬼異能，更有連場陰陽大戰。不少TVB的角色，都有異於常人的能力，例如宣萱是一個綁匪磁石，謝天華天生神力等，網民笑言這埋角色可以組成「派膠者聯盟」。

TVB年中拍咁多劇，有高質劇自然有膠劇，亦衍生出不少搞笑情節，例如徐子珊炸極唔死、關禮傑跳樓神技等，就算過了一段時間，仍令觀眾津津樂道，這12個演員，已經可以組成一個派膠團體。

謝天華強勁的右臂，歷久不衰。

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不少藝人後生時都非常靚仔，黃秋生是混血小鮮肉生，梁朝偉更加是一個MK仔。同時，亦有不少人為了在娛樂圈打拚而改了藝名，有的只是改名字，有些更連姓都改埋，甚至由中文變英文。例如一代潮人陳冠希、創造出「skr」等潮語的吳亦凡，原來也不是他們的原名，而他們的原名只可以說…真的非常普遍。一個好的藝名可以令人印象深刻，小編不禁幻想，如果他們用真名出道，跟一個路人有沒有分別。

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