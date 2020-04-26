【性愛那些事#47】男生陽痿關女人事？這5個行為會令他大受打擊

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

男士不舉的原因有好多，當中最難解決的是心理因素。情趣頻道主找人芝芝指出，男人的心理障礙，很多時是由女生無意間造成的，如果不想自己的伴侶「出事」，女生千萬別做這幾件事！

有時候，女生的一句無心說話，一個不經意的動作，都會令男生不知不覺間受傷。就算女生的出發點是好，卻可能會好心做壞事，到底有甚麼事情要小心注意呢？

↓↓↓ 按圖看6件做了會令男人陽痿的事 ↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

要有健康的身體，才能有滿足的性愛。不少朋友都知道強身健體的重要，可是原來在床上一些小習慣，也會不知不覺間，令你愈來愈「虧」，到發現時就已經太遲了。除了大家都要注意的安全性行為、少吃藥之外，一些你平時沒在意，甚至誤解了的行為，都會令你及你的伴侶身體受到影響，甚至染上性病！一起來看看這六個一定要戒的壞習慣吧！

↓↓↓ 按圖看六個令你愈做愈傷身的壞習慣 ↓↓↓

+ 14 + 13 + 12

芝芝主持的頻道：茄子愛啪啪，喜歡的朋友記得多多支持～

立即CLICK入內文看足本版：【性愛那些事#44】愈做愈傷身！這6個床上壞習慣一定要戒