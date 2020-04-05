【性愛那些事#44】愈做愈傷身！這6個床上壞習慣一定要戒

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

要有健康的身體，才能有滿足的性愛。不少朋友都知道強身健體的重要，可是原來在床上一些小習慣，也會不知不覺間，令你愈來愈「虧」，到發現時就已經太遲了，到底有甚麼壞習慣一定要戒呢？奶茶妹請來了情趣頻道主持人芝芝為大家講解。

不注意這6個壞習慣，小心愈做愈傷身。

除了大家都要注意的安全性行為、少吃藥之外，一些你平時沒在意，甚至誤解了的行為，都令你及你的伴侶身體受到影響，甚至染上性病！一起來看看這六個一定要戒的壞習慣吧！

↓↓↓ 按圖看六個令你愈做愈傷身的壞習慣 ↓↓↓

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芝芝主持的頻道：茄子愛啪啪，喜歡的朋友記得多多支持～

同場加映：

長不如粗、粗不如硬，對於女生來說，小丁丁多硬才算硬？對男生來說，又應該如何量度，以及改善硬度呢？情趣頻道主持人芝芝指出，不少朋友都會有誤解，以為丁丁長就好，其實對於女生來說，丁丁的硬度更加重要，更會直接影響男生的戰鬥力。她將硬度分為四個等級，更為大家提供對應的訓練及強化方法，一起來看看吧。

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【性愛那些事#41】丁丁硬度分四級？教你2招鍛鍊方法由軟變硬