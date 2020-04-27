SOGO｜學生大愛！11個皇牌美妝護膚產品優惠　必囤YSL、NARS遮瑕

疫情關係大家都少了外出購物，尤其平常用開的愛用品都快要見底了！SOGO崇光百貨eShop網上商店就有各個品牌皇牌產品優惠套裝，各位是時候囤貨了！

不用上班上課的日子，各位學生哥宅在家是悶壞了吧。最近大家在家抗疫，都減少外出，就連不少店舖都縮短營業時間，就算常用品例如卸妝油、潔面乳，或每天都會使用的遮瑕液用光了，要外出購買都不及往日方便。SOGO eShop就有網購優惠，不少大學生大愛的品牌的皇牌產品都有買二送一、買大送細等優惠。

當中不少寫住「獨」字，代表是SOGO eShop獨家優惠，即是就算親身到門市購買，都不會有這麼多贈品！絕對是學生黨囤貨必備！小編就根據多年彩妝護膚品購買經驗，為大家精選11款各品牌皇牌產品優惠，絕對會有你用開的產品！

bareMinerals經典透亮礦物粉底買二送一！（SOGO eShop截圖）

其中一個抵買產品，是不少暗瘡肌女生都大讚的bareMinerals礦物粉底，不少朋友用過都大讚零負擔，是夏日必買之選！原價290元，現時買二送一，即每件193.3元，計返差不多有7折優惠。不過一買就要買三件，用開當然就無所謂，如果不是常用，就建議大家找朋友夾份一起買！

NARS皇牌胭脂色號Orgasm高潮色！（SOGO eShop截圖）

NARS的胭脂在粉質、顯色上不算出名，所以並不是全線胭脂都是皇牌產品，而Orgasm熱賣並成為皇牌產品的原因，是因為色號成熟溫柔又顯白！這一次雖然價錢與專櫃正價價錢一樣售310元，但贈送迷你啞緻水彩唇釉（限色號American Women）以及迷你古銅粉（小編就覺得迷你都夠用，從來未試過用完一個古銅粉），這一個價錢算抵！

👇👇👇點擊睇有無你愛用產品👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

只要買滿1200元，就可以免費送貨到家，小編覺得其實唔難買夠數！不過現時落單的話，現時有關化妝及護膚品貨品送遞服務，要延遲至2020年5月18日開始，分階段安排直到2020年7月3日，如果想買來當母親節禮物，就應該趕不及了嗚嗚好可惜。