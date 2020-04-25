灣仔諾富特世紀「食+住」套票$780包房內海鮮餐｜酒店FactCheck#8

諾富特世紀酒店推出套票，一晚住宿連房內海鮮晚餐，價格為780元（已包加一！）不過晚餐的美式Shake Shake海鮮包就有點出乎意料，大家看下去就知道了！

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合談天放鬆！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第8集，記者Ruby到位於灣仔的「香港諾富特世紀酒店」，直擊實試酒店最新住宿優惠套票！想知有咩套票包含甚麼？睇內文啦！

酒店除了一晚住宿，更包美式海鮮餐！（莊堅毅攝）

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，並帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#8」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

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抵住指數：⭐⭐⭐⭐

這次實試的諾富特世紀酒店屬4星級，套票所包的高級客房，有一張雙人床，不過房間的尺寸就比想像中小，僅有23平方米，放完雙人床之後所剩空間無幾，不太具豪華感。而浴室方面，基本梳洗用品如棉花棒、洗髮露、護髮素、沐浴露等等都齊全，以簡體字及英文寫上各類標籤。

如果想住豪啲，或嫌高級客房房型太小，可以加500元升級為套房，套房尺寸約為高級客房的兩倍，有分客廳睡房，而且備有浴缸及Nespresso咖啡機。

這一次實試的「SHAKE SHAKE海鮮房住宿套餐」套票，除了包高級客房，也包在房間內進食的美式Shake Shake海鮮包，一於和大家拆解海鮮包！裡面有一整隻波士頓龍蝦、兩隻鮑魚、兩件長腳蟹、四隻翡翠螺、六隻藍青口及六隻蝦，另有粟米、薯仔、車厘茄等配菜，統統裹上酸酸鹹鹹的番茄龍蝦汁。

記者覺得這個In Room Dining Set完全夠兩個人吃，除了海鮮，更有麵包、芝士煙肉焗生蠔四隻及沙律。飲品方面可以選擇紅酒或白酒一支，Ruby就覺得吃海鮮當然配白酒更佳！

優惠期至2020年6月30日，價格為780元，包兩位住宿（一間房間）並且已連加一。近日因應疫情，大家進出需要探熱，而且在Check-in時會被問及最近14天有否離港，若曾經離港，會被安排至特別樓層入住。

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+ 9 + 8 + 7

打卡指數：⭐⭐⭐

如果是慶祝生日，或是週年紀念（拍拖週年紀念也可以！），只要在預訂時，或入住前三天告知酒店，酒店就會為你佈置房間，床上有花瓣、氣球等，更會有燈飾，以及贈送蛋糕，放上Instagram呃Like一流。

周邊方便指數：⭐⭐⭐⭐⭐

酒店位於謝斐道，座落灣仔的中心地帶，灣仔地鐵站A1出口步行約5分鐘就到！與海港中心僅十分鐘路程，附近食肆也十分多，而且不少是小店！

【Ruby溫馨提示注意位】

1. 別以為套票的Shake Shake海鮮包可以自己Shake，一早就已經Shake好放進膠袋送上房。

2. 雪櫃有鎖，外型酷似夾萬，不要搞混。裡面的飲品同為套票所包的產品，可以隨便喝。

3. 焗生蠔的蠔肉只要一放涼就會縮，經過一輪拍攝，已經縮到看不見，大家記得趁熱食。

4. 房間內僅有一張椅子，難以讓二人一起在桌子上進食，可能要移師到床上進餐，不過就要小心弄髒自己要睡的被鋪。