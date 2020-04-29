《The King：永遠的君主》Netflix熱播　必睇5部李敏鎬型爆經典劇

由李敏鎬、金高恩主演的劇集《The King：永遠的君主》正在熱播中。李敏鎬在劇中飾演大韓帝國的君主李袞，高貴又帥氣的造型成功迷倒一眾女生。雖然這套劇尚未播完，但各位「李敏鎬太太」不妨趁著這四天長假期，重溫以下5部經典劇集。