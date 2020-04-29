《The King：永遠的君主》Netflix熱播　必睇5部李敏鎬型爆經典劇

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由李敏鎬、金高恩主演的劇集《The King：永遠的君主》正在熱播中。李敏鎬在劇中飾演大韓帝國的君主李袞，高貴又帥氣的造型成功迷倒一眾女生。雖然這套劇尚未播完，但各位「李敏鎬太太」不妨趁著這四天長假期，重溫以下5部經典劇集。

李敏鎬於《The King：永遠的君主》飾演大韓帝國的君主李袞／NETFLIX圖片

穿韓服的李敏鎬，大家喜歡嗎？／NETFLIX圖片

【1】《花樣男子》

年份：2009年
播放頻道：KBS
主演：李敏鎬、具惠善、金賢重、金汎、金俊

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【2】《個人取向》

年份：2010年
播放頻道：MBC
主演：李敏鎬、孫藝珍

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【3】《城市獵人》

年份：2011年
播放頻道：SBS
主演：李敏鎬、朴敏英

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【4】《繼承者們》

年份：2013年
播放頻道：SBS
主演：李敏鎬、朴信惠、金宇彬、金智媛

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【5】《藍色大海的傳說》

年份：2016年
播放頻道：SBS
主演：李敏鎬、全智賢

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