《夫妻的世界》每集片頭暗藏伏線　金喜愛大反擊原來早已預告！

被評為「18禁」的韓劇《夫妻的世界》正在熱播。不知道各位劇迷有沒有發現，每集片頭的標題上，都有不同的背景在動。有YouTuber分析出1至8集片頭標題，發覺原來暗藏重要的細節！

破《天空之城》收視紀錄

雖然《夫妻的世界》由第9集開始再次被評為「18禁」，但仍然無阻劇迷追劇。4月25日播放的第10集，首都圈的收視率高達25.9%，破了2019年劇集《天空之城》24.6%的紀錄，成為JTBC最高收視的劇集。

《夫妻的世界》劇照

每集片頭暗藏伏線？

如果有細心追劇的話，應該都會發覺每集的片頭標題，都有些不同的地方。最近，YouTube頻道「입소문tv2 - 드라마 리뷰 채널」上載影片，詳細分析了1至8集的片頭彩蛋。網民看完之後都大讚製作認真仔細！

▼▼▼點擊圖片查看1-8集的片頭伏線▼▼▼

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同場加映：金喜愛金句ko小三

這套劇之所以這麼受歡迎，除了因為小三和出軌老公「夠賤」之外，大婆亦相當有睇頭。她不時會透過一些指鹿為馬的說話攻擊小三，看得觀眾大快人心！

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