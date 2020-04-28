【羅志祥分手】網民賜名時間管理大師　這16個明星都有特殊身份

羅志祥近日被前女友周揚青，大爆私生活非常混亂，經常「多人運動」至半夜4、5點都未瞓，神奇的是他在工作、私生活、自己的生意都可以照顧到，被網民稱為時間管理大師。其實有特殊技能的明星，又何止小豬一個？

小豬羅志祥前女友周揚青，近日踢爆小豬私生活混亂，經常跟不同女性過夜進行「多人運動」，不過同一時間，每晚凌晨三、四點，可以仍跟女朋友講電話，直言不解「究竟是哪來的時間」，反問「你為了約p（約砲）都不睡覺的嗎？！」

台灣樂壇天王羅志祥 （小豬）與拍拖九年的大陸網紅周揚青分手，女方於微博發佈千字分手文痛斥男方私生活混亂。（Instagram@showlo）

有網民看到之後，紛紛留言譏諷他是「時間管理大師」，在私生活如此精彩的情況下，也能夠同時兼顧幕前工作、生意。其實有特殊技能的明星，又何止小豬一個？這16位明星，你都應該認識的。

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女生到底應不應該看男朋友的電話，一直都是月經級議題，今次周揚青看手機事件，網民的討論重點，變成了「你看另一半手機時的崩潰瞬間」，網民紛紛發帖留言分享經歷，卻在不知不覺間，變成鬥慘大會。

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