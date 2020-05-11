韓國女團Girl Crush風大盛　帥氣女生背後藏社會黑暗面│韓流日常

K-POP在全世界都十分流行，除了因為偶像歌手有實力之外，歌曲背後的意義也十分重要。相信各位韓迷都有發現，近來很多女團都走「girl crush風」。各位又知道girl crush的定義是甚麼嗎？她們背後又想帶出甚麼意義呢？

BLACKPINK是girl crush界代表。

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

韓國女團的風格，已由昔日的性感風，慢慢演變為今時今日的「girl crush風」。所謂的girl crush，其實即是「女生被女生迷倒」的意思，或者女性對女性產生很大的好感。今年不少女團發布的歌曲，都是走girl crush風。例如LOONA的《SO WHAT》、ITZY的《WANNABE》、(G)I-DLE的《Oh My God》等。韓國網媒IDOLE近日發表文章，分析女團走girl crush風的成因，以及背後帶出的意義。

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同場加映：迷妹到娛樂公司上班大爆暗黑面

相信不少迷妹都有幻想過與偶像在同一間公司上班。但實際上，在娛樂公司上班，並不是一件容易事！早前，一名迷妹於網上發文，分享自己到娛樂上公司上班後體會到的事情。她更表示，上班一星期之後，便果斷「脫飯」！

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