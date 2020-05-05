多圖│孩子嚷著想要手提電腦　日本媽媽用紙皮高質還原超震驚

小時候，相信不少人都喜歡模仿大人們對著電腦敲打鍵盤，扮打字的「躂躂」聲總會帶給我們莫名的成就感。

近日日本有位媽媽的子女嚷著要部手提電腦，結果她靈機一觸，用紙皮製作了超高質的筆電，逼真程度嚇倒不少網民！

（Twitter@koshiyoda）

這位媽媽於Twitter表示，自家4歲的孩子嚷著「製作一部真電腦給我」，結果她用紙皮神還原一部手提電腦，逼真程度令不少網民大為震驚，留言表示「裝上Window就能用了」、「新款草莓電腦」、「鍵盤也太強了吧」。

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有不少網民亦大晒自家作品，除了電腦之外，還有近期大熱的Switch，看來不少父母為逗得孩子歡心，在背後付出了不少呢！

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該媽媽平時亦喜歡用紙皮製作其他玩意，如紙巾盒、裝飾品等，怪不得能造出那麼逼真的電腦。

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看來大家留在家中抗疫時，實在閒到發慌呢...

Twitter原文