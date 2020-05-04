日網民狂惡搞星野源防疫歌「在家起舞吧」　將下半身Key成大隻佬

新冠肺炎疫情於世界各地肆虐，日本政府早前呼籲國民盡量留在家中，知名藝人星野源亦創作一首抗疫歌，為大家打打氣。

星野源早前於網上分享自己創作的抗疫歌《在家跳舞吧》（うちで踊ろう），獲不少日本及台灣藝人響應，紛紛拍片「Key」自己上去，連日本首相安倍晉三亦有參一腳。

（網上圖片）

近日有日本網民將自己下半身「Key」上星野源的影片，令不少人紛紛效法，於Twitter掀起這惡搞風潮。

配合原片不時望結他的動作，不少網民將星野源自彈自唱惡搞成各種主題，例如插USB失敗的無間地獄、大晒肌肉，連撩妹也有！

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相信星野源本人也沒想到自己會被網民這樣惡搞吧...

Twitter原文

同場加映：日本藝人發起「在家Cosplay」挑戰 用家中物品扮鬼扮馬超爆笑

同場加映。（Twitter@miztamari_nikki）

日本不少諧星近日於Twitter發起「#在家Cosplay」挑戰（#おうちコスプレ），邀請藝人及網民用家中的物品Cosplay。

除了一般動畫角色外，還出現不少經典電影角色，看看大家能否猜出來吧！

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