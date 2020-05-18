蠟筆小新冷知識！12圖看清小新屁股進化史　每代屁屁外星人大不同

開罐
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日本漫畫家臼井儀人從1990年開始連載的經典漫畫代表作《蠟筆小新》，幾乎人人都曾經在童年看過這位5歲小男孩野原新之助（小新）的日常生活爆笑動漫，尤其是《蠟筆小新》的卡通幾乎是大家共通的童年回憶。不過身為小新粉絲的你，是否知道野原新之助的「屁屁外星人」其實在不同時期有不同形狀呢？

原來現在日本Twitter上就出現一位神級《蠟筆小新》狂粉ところてん，身為一位超級小新卡通粉絲，他已經練就了「光是看野原新之助的屁股線條就能夠辨識出是哪一代小新」的神功，他在下圖中就分析了歷代的小新屁屁外星人就分成了「正統派」、「彈性派」、「個性派」和「肉感派」。

日本瘋狂粉絲將小新的屁屁外星人分成了四派。（Twitter@18t34fF0u3OjWmf）

這位《蠟筆小新》神級骨灰粉還詳細列出了卡通不同導演時期的小新屁屁形狀，許多網友都不禁爆笑並深表佩服：「從沒注意到原來荒川真嗣把小新的屁股弄得這麼方」、「我發現有化腰窩的屁屁都會比較翹，有些屁屁則需要去健身房鍛鍊一下了」、「這是名副其實的美、臀、鑑、賞」。

12圖看清小新屁股進化史（點圖放大▼▼▼）

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另外為了因應全新劇場版《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國和四位勇士》的上映，知名玩具商萬代也在這個月發售了可愛的蠟筆系列扭蛋，一系列總共6款，每個角色都有相對應的代表配色蠟筆，是不是又可愛到讓你想蒐集整套了呢？（點圖放大▼▼▼）

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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