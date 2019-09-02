多啦A夢、蠟筆小新、小丸子的家值幾錢？日本專家：全部一文不值

開罐
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小時候看多啦A夢、蠟筆小新等國民動漫時，總覺得他們的家很大，而且還有上下兩層，令身處香港蝸居的我們羨慕不已。同時亦令人十分好奇，到底他們的家值多少錢呢？

相信不少人也曾憧憬擁有這樣的家。（ニシキドアヤト）

國民動畫家宅調查

日本一位網路作家 ニシキドアヤト近日忽發奇想，表示自己一直都很羨慕國民動畫主角們能住在漂亮的房子，因此想調查他們的家在現實中值多少錢。

他特地請專家分析《多啦A夢》、《蠟筆小新》、《櫻桃小丸子》及《海螺小姐》家宅的大約面積及畫平面圖。

↓↓↓點擊圖片觀看各家平面圖及面積↓↓↓

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全部一文不值？！

其後請來不動產鑑家師 藤田勝寬先生分析各家房價，豈料竟全是「0円」！

原來日本不動產業界中，只要是超過20年的住宅，其價值均視為0。要賣的話，還需要付拆除費用，即是有種「負資產」的感覺...

（ニシキドアヤト）

其實日本不動產的真正價值不在於住宅本身，而是在於土地。因此可從土地大小以及地理位置分析其價值。

經分析後發現，最貴的是海螺小姐的家；最便宜的是小丸子的家，兩者價值相差超過10倍...

↓↓↓點擊圖片觀看各家價格↓↓↓

小新及小丸子家居然只需一百多萬港幣就能買到，換作在香港應該破千萬了吧...

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