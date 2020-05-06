麻瓜注意！霍格華茲線上巫師課程招生　跟哈利波特學黑魔法防禦！

因應新冠肺炎疫情，J.K.羅琳早前宣布推出「哈利波特在家」#HarryPotterAtHome 網頁，讓一眾麻瓜們在家解解悶。《哈利波特：魔法簡史》特展也完整上線到Google Arts and Culture，讓大家都能在家修讀霍格華茲魔法Online Course！

《哈利波特》劇照

科目多到你唔信，由妙麗最強的魔藥學、崔老妮教授的占卜學、石內卜教授的黑魔法防禦術⋯⋯都可以在特展裡找到！其實《哈利波特：魔法簡史》是2017年為慶祝《哈利波特：神秘的魔法石》出版20週年，而在大英圖書館籌劃的特展，展品包括J.K.羅琳從未公開的珍貴草稿和插畫師Jim Kay繪製的《哈利波特》畫稿。

《哈利波特》劇照

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《哈利波特》相信是不少朋友仔的童年回憶，電影中的演員伴隨成長亦倍有親切感。近日演員們在社交網站Instagram上分享聖誕聚會合照。不少網民指馬份帥氣樣子大崩壞，感歎「歲月不饒人啊！」個個都仔/女大十八變， 小演員們長大後的樣子，你們還認得麼？

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