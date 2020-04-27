以朋友之名暗戀你！10個男閨密偷偷愛你的跡象｜出Pool補習班#35

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不只是偶像劇的情節，現實中又有多少人是以朋友、男閨密之名，偷偷愛著那一個女孩。可能是彼此認識了太久，錯過開口告白的時機； 又或是她身邊已有男朋友，只能以朋友的身份靜候時機。外國有兩性關係網站列出10個「男顏知己」正偷偷愛著你的跡象，快看看你和他是友情還是愛情！

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倘若遇上朋友突然向你告白，但你對他卻沒半點意思，該如何做呢？狠話拒絕又怕當不回朋友；婉轉暗示又怕他聽不懂，繼續糾纏。Lunch Actually個人品牌分析師及香港註冊社工 (RSW) 譚希瑜 (Christel)分享6招，教女生如何婉轉的拒絕表白。

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