【CU Mask】口罩被笑似內褲？最潮「百病不侵」口罩手機殼更爆趣

開罐
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新冠肺炎疫情持續，雖然最近情況有所放緩，但也絕對不能鬆懈，外出戴口罩已成日常。抗疫期間雖然十分難捱，可是也可以為自己加點小樂趣，為自己和朋友打氣，「百病不侵」！

政府近日推出本地研發的口罩「CU Mask」，特別在於可重用，並向市民免費派發，每人可獲發一個，旨在環保及紓解口罩荒。這款口罩可重用60次，每日用完要清洗一次，每次可戴8小時。

政府近日推出本地研發的口罩「CU Mask」。（曾梓洋攝）

口罩外內層分別以針織布及梭織棉布製成，口罩鼻樑位置沒有鐵線，可是目前只得一款顏色選擇，外觀被網民笑指似內褲......

CU Mask目前只得一款顏色選擇，外觀被網民笑指似內褲......（網上圖片）

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疫情中一點趣　手機都要戴「口罩」

不想被人取笑「穿內褲上面」，就要有以下這款有趣口罩手機殼了！手機殼上印有口罩圖案，可愛又吸睛，非常有創意，同時有保護手機的功能，常備一個就「百病不侵」了！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/08)

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