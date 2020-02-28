【手機配件】少女趣怪手機殼低至30幾蚊　附隨身小物抗疫消毒貼士

今時今日電話分分鐘比內衣更貼身！踏入春夏，除了要幫衣櫃換季，也記得為電話換上新衫，亮化自己造型之餘，轉換個美美好心情！ 今次為大家精選多款文青風手機殼，不用$60便有交易，無論你喜歡低調簡約、趣怪玩味，抑或擁有一顆少女心，總能為你的電話找到合適新衫！

韓款印花手機殼 低調帶點小心機

簡約風手機殼看起來都超有質感，而且搭配容易，不論任何場合拿出手機，都讓人感覺到「這女生很有氣質啊～」

Primitivo - 3D水果手機保護殼 $47.41@YesStyle!

牛油果不只是近年大熱的superfood，溫柔復古的「牛油果色」還成為時尚關鍵字之一！這款矽膠手機殼呈霧面，手感和質感都一流，還有顆突出3D小水果超可愛，個人當然大推牛油果款！

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趣怪玩味機殼 令人會心微笑

換手機殼就是讓自己有好心情！喜歡趣怪玩意的你，絕不能錯過這些玩味款式，回頭率極高！

珍奶控必入手！馬上為電話換上這個手機殼，向大家剖白對珍珠奶茶的熱愛吧！

Milk Maid - 珍珠奶茶印花手機保護套 $57.86@YesStyle!

Pixel Dream - 鱷魚可插卡手機保護套 $38.9@ YesStyle! 這條鱷魚張開大口，可把你的八達通、零錢、耳機線吞下去，實用又可愛，以後只需帶電話出街，非常方便！

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女子力UP！唯美浪漫款推介

擁有一顆少女心的你快看這邊，除了鄰家女孩最愛的押花款式，還有不敗的雲石紋，顯氣質的油畫款通通在這裡，想成熟一點的話，皮革包包紋的手機殼也是不錯的選擇呢！

NISI - 碎花女孩手機保護殼 $39.81@ YesStyle!

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預防肺炎病毒 必讀隨身物品清潔要點

日本研究呼吸道疾病的專家大谷義夫指出，病毒會更傾向停留在光滑的表面，例如在手機表面，病毒的生存時間居然長達24小時以上！

為了預防把肺炎病毒帶入屋，記緊時常清潔隨身物品如手機、眼鏡和手袋，馬上看看港大內科學系臨床教授孔繁毅的小貼士吧。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/28)