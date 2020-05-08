鍾欣潼賴弘國離婚｜阿嬌一嫁即後悔？已婚者苦勸婚前要知10大真相

愛情求生手冊！情路上陷阱處處，一不留神激嬲男/女朋友，從此過著慘痛的生活。香港地豈止生仔、擔遮要考牌，《開罐 Opener》為各位愛情新牌仔，增加情場求生技。 阿嬌鍾欣潼前年5月閃嫁台灣「醫界王陽明」賴弘國，但今日（8日）卻爆出二人離婚的消息！

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據台灣媒體報道，阿嬌兩度主動提出離婚，賴弘國亦曾經試圖挽回。台媒向賴弘國求證時，男方承認今年3月1日與阿嬌已辦妥離婚手續，更直指「她不愛我啊」。賴弘國又指阿嬌在前年美國婚禮後已經後悔結婚，但由於簽約參演真人騷，才維持婚姻關係。

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去年阿嬌與賴弘國在綜藝節目中曾提到，二人的價值觀和收入相差很遠，賴弘國亦透露婚禮讓他感到很大壓力，結婚結到快要破產！早前有日本調查訪問已婚人士，如果能讓你回到未婚前，再選一次結婚對象，有甚麼是理想婚姻伴侶的重要的條件？第一位的答案，與「高富帥」、「白富美」無關。

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