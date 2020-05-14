日本票選「最想做哪齣日劇的女主角」TOP 15　 大叔的愛竟上榜！

新型冠狀病毒（COVID-19）在日本持續擴散，最新一季的日劇受疫情影響遲遲無法播出，很多電視台因此決定重播幾套人氣日劇，讓大家重溫經典！近日日本網站「gooランキング」就發表了「最想成為的日劇女主角」排名，其中第一位的她擊敗了多個經典角色！

來源：《逃避雖可恥但有用》劇照

日本最大的排名網站「gooランキング」發表了網友票選「最想成為的日劇女主角」排名，當中上榜的不乏人氣話題日劇，如《逃避雖可恥但有用》和《朝5晚9》，亦有《花樣男子》及《野豬大改造》等經典之作！而第1位的超強人氣似乎未受劇集完結影響，打敗了多個「前輩」女主角！

▼▼▼想知道第一位是誰？即按下圖看排名▼▼▼

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同場加映：日本票選「側臉最帥」男星Top10

（《戀愛可以持續到天長地久》）

正所謂「專注的男人最迷人」，當看著男生全情投入於工作時，那種認真且心無旁騖的側臉散發著獨特魅力，會令人不禁在旁目不轉睛盯著看。日本投票網站「ランキングー」進行「側臉最帥男星」票選，讓國民選出擁有最迷人側臉的男演員。

▼▼▼點擊圖片觀看第10位至第5位▼▼▼

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