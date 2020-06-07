男友係講大話慣犯？10個男友最常對女友說的謊　第一位人神共憤！

誠實與信任是情侶交往間的感情基石，不過偶爾總會有為了不傷感情而撒謊的時候，例如含淚也要笑著吃完的愛妻便當（誤）、謊報新球鞋價格等，但若是渣男渣女的出軌謊言，那可真的是天地不容、準備一百大板伺候啦！

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出網友熱議的「十大男生會對女友扯的謊」，親愛的男性朋友們，摸摸你的良心，捫心自問你是否也說過這些謊呢？