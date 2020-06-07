男友係講大話慣犯？10個男友最常對女友說的謊　第一位人神共憤！

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誠實與信任是情侶交往間的感情基石，不過偶爾總會有為了不傷感情而撒謊的時候，例如含淚也要笑著吃完的愛妻便當（誤）、謊報新球鞋價格等，但若是渣男渣女的出軌謊言，那可真的是天地不容、準備一百大板伺候啦！
DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出網友熱議的「十大男生會對女友扯的謊」，親愛的男性朋友們，摸摸你的良心，捫心自問你是否也說過這些謊呢？
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月06日至2020年04月04日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『男人會說的謊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
10個男生會對女友說的謊(DailyView授權使用)
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】