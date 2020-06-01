出唔到pool有原因？女生最討厭男生的10個NG行為：講粗口以為好型

開罐
撰文：
最後更新日期：

其實你這樣很討厭！男生和女生想的真的不一樣！這也是為什麼網路上老是爭論男女話題的原因，討論內容包羅萬象，從心事到性事都能聊，每一道題目簡直都能單獨寫論文了。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出十大在女生心目中超不OK的行為表現，直接列表提醒各位男生們要注意啦！有中就要趕快改，小心你已經在無意間成為女孩們心中的NG品！（當然如果你不在乎，也可以隨性做自己囉～）

▼▼按圖放大看男生哪10個行征最容易被女生討厭！▼▼

+7
+6
+5

【相關圖輯】「木頭男」先係最Bfable？盤點5個優點：冇異性朋友就最有安全感（點圖放大閱讀）：

+2

【相關圖輯】日雜票選│6個「療癒系女友」特質　第三名大部分港女都做唔到？（點圖放大閱讀）：

+2

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月21日至2020年04月18日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『男生容易被女生討厭的行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

男生最容易被女生討厭的10大行徑（DailyView授權使用）

身邊總有寄生蟲損友！　必睇6大愛佔便宜「絶技」：下次我請你
被人杯葛有原因　5種被朋友討厭的行為　第四點年輕人最易中地雷
女友瞬間黑面！10句男生不能跟女生說的話　「怎麼又在吃」最刺耳
男女理想身高│最Gfable、Bfable的高度Top10　男生180cm只排第2？

延伸閱讀：

你也在摸家具、找妹妹？15大《動物森友會》超強術語絕對要聽懂

這些歌竟然十年了！2010金曲紅到現在冠軍出爐　秒接唱代表你老了？

親愛的我真的不能說！十大男生會對女友扯的謊

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。