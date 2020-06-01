出唔到pool有原因？女生最討厭男生的10個NG行為：講粗口以為好型

其實你這樣很討厭！男生和女生想的真的不一樣！這也是為什麼網路上老是爭論男女話題的原因，討論內容包羅萬象，從心事到性事都能聊，每一道題目簡直都能單獨寫論文了。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出十大在女生心目中超不OK的行為表現，直接列表提醒各位男生們要注意啦！有中就要趕快改，小心你已經在無意間成為女孩們心中的NG品！（當然如果你不在乎，也可以隨性做自己囉～）