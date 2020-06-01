出唔到pool有原因？女生最討厭男生的10個NG行為：講粗口以為好型

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其實你這樣很討厭！男生和女生想的真的不一樣！這也是為什麼網路上老是爭論男女話題的原因，討論內容包羅萬象，從心事到性事都能聊，每一道題目簡直都能單獨寫論文了。
今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出十大在女生心目中超不OK的行為表現，直接列表提醒各位男生們要注意啦！有中就要趕快改，小心你已經在無意間成為女孩們心中的NG品！（當然如果你不在乎，也可以隨性做自己囉～）
▼▼按圖放大看男生哪10個行征最容易被女生討厭！▼▼
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月21日至2020年04月18日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『男生容易被女生討厭的行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
男生最容易被女生討厭的10大行徑（DailyView授權使用）
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】