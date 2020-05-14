N號房創始者godgod竟是24歲大學生　被爆5大變態惡行包括逼人食屎

早前震驚全球的韓國大型網絡性罪行案件「N號房」，近日再有新進展。創始者「godgod」日前終落網，並被警方公開身份資料。他是24歲的大學生文亨旭（문형옥 譯音）。曾經跟他同校的同學表示，godgod只是個平凡大學生，沒想到平凡背後，做出逼人吃人糞等變態事......

同學指他為人安靜又溫純

韓媒아시아경제近日訪問了數名godgod的中學同學，他們均表示，他在讀書時期是一名又安靜又溫純的人，雖然不多朋友，但和其他同學相處亦算融洽，「實在不能相信他竟然做出這些事」。除此之外，他的大學同學亦表示，他不愛參加團體活動，上課時只是安靜地坐在近門口的位置。

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做盡變態事

2018年，godgod在通訊程式Telegram開創了一共8個聊天室，俗稱「N號房」，他在每個房間都會安排4-5個性奴隸，合共至少40名受害者。godgod起初在社交網站裝作成為「網路警察」接觸受害人，騙取他們的個人資料後，威脅他們成為性奴隸。不少曾經加入Ｎ號房的人近日站出來指證他，大數他做過的變態行為。

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