N號房懶人包｜韓國26萬人付費圍觀74名性奴性虐　8個重點認識慘案

近日「N號房事件」震撼2韓國！事源於2018年下半年開始，有人於通訊程式Telegram經營1號至8號房（俗稱「N號房」），群組充斥被稱為「奴隸」的女性被性侵的對話內容、照片、影片，據報竟多達26萬人付費觀看這些令人髮指內容！

《開罐Opener》為大家整理了事件的8個重點，助你了解清楚事件的來龍去脈。

由2018年下半年開始，一個名為「godgod」的人，於通訊程式Telegram內，開設1至8號房共8個聊天室，讓加入的人於群組內分享淫穢資訊，並要脅女性成為群組的「奴隸」，並對她們做出性剥削的行為。在第一代掌管人「godgod」以及「watchman」都消失後，Telegram上衍生了很多類似的群組，其中以用戶名為「博士」所開設的博士房最為猖獗。綜合多間韓媒報道，有關內容極度殘忍，卻竟吸引26萬用戶加入付費。

「博士」是整件事件最可惡的人物／節目《Spotlight》截圖

225萬人簽名聯署公開犯人身份

事件經發酵之後，引起極大迴響。有網民於青瓦台網站上發起請願，要求公開疑犯的身份資料，截止3月23日韓國時間下午1時，已有超過225萬人簽名聯署，是歷來最多人參與的請願。到底「N號房事件」的來龍去脈是怎樣？有甚麼重點是一定要知？

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港人遊韓注意😱😱😱

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