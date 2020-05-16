女漢子哭訴曖昧無疾而終　專家4招擺脫單身輪迴｜出Pool補習班#37

開罐
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不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！

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最近《開罐Opener》收到女生 Kelly (化名) 的來信，自稱「男仔頭」的Kelly指自己多年來陷入「單身輪迴」之中，與曖昧對象的關係全都無疾而終。自己喜歡的人卻在疏遠自己； 就連和自己曾經表白的追求者，最後都不了了之。讓Kelly大呼迷惘，「不停循環發生咁嘅情況，到底幾時先可以打破呢個命運！」

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