UNIQLO、GU感謝節7天限定激減優惠　一文看清15件超抵單品

【不少市民近日趁著疫情緩和，展開報復性消費，各大品牌亦推出不同優惠應市。日本服裝品牌UNIQLO，連同姐妹品牌GU將於5月22日起，一連7天舉辦感謝節大割引，小編為大家精選15件超抵激減推介。

UNIQLO / GU感謝節優惠

日本服裝品牌UNIQLO，連同姐妹品牌GU將於5月22日至28日期間，一連七日於香港及澳門全線門店及網絡旗艦店推出感謝祭減價優惠。感謝節期間,於兩大品牌購物滿$400,更可獲贈 UNIQLO 感謝節限定不銹鋼迷你瓶或 GU 別注衣物收納袋。

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UNIQLO / GU 感謝節詳情： 日期：2020 年 5 月 22 日 至 28 日 地址：香港及澳門全線門店及網絡旗艦店

※ 店舖保留優惠最終決定權，優惠資料以 MUJI (HONG KONG) 官方公佈為準

MUJI week 無印良品週間優惠

「MUJI week 無印良品週間」將於5月22日開鑼，一連10日兩個階段。MUJI passport 會員購買兩個階段分別推出的限定夏季服飾、生活用品及食品優惠，能額外9折優惠；於無印良品或 Café&Meal MUJI 堂食消費亦有額外9折優惠。

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「MUJI week無印良品週間」詳情： 日期：2020 年 5 月 22 日 至 31 日 第一階段 - 5 月 22 日至 26 日 第二階段 - 5 月 27 日至 31 日 地點：各大MUJI無印良品分店