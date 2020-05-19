日本票選2020年國寶級型男TOP 5　賽果超意外佐藤健竟也敗給他！

日本人氣時尚雜誌《ViVi》每年都會慣例舉行「國寶級型男（国宝級イケメン）」選舉，每半年由讀者親自票選，今年更創新高有超過11萬人參與投票！繼去年平野紫耀（King & Prince）成功兩連霸並進入名人堂後，今年的國寶級型男又會是誰？

2020上半年度「國寶級型男（国宝級イケメン）」選舉。（《ViVi》網頁截圖）

繼平野紫耀（King & Prince）去年成功取得兩連霸並成功進入名人堂後，今年同屬Johnny's事務所的隊友永瀨濂、佐藤勝利、松村北斗（SixTONES）繼續搶佔排行榜！另一方面，去年透過選秀節目《Produce 101 Japan》出道的JO1，僅出道1年即有成員打入排行榜前五位！

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Next國寶級型男Top 5

《ViVi》同時公布了「Next國寶級型男」排行，即是未來有機會走紅，甚至會登上正榜的新晉男星。例如松村北斗就曾於去年獲得第1位，今年成功打入正榜前5。而大熱日劇《3年A班—從此刻起，大家都是我的人質》而備受關注的神尾楓珠則連續兩年上榜！

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同場加映：日本票選「側臉最帥」男星Top 10

正所謂「專注的男人最迷人」，當看著男生全情投入於工作時，那種認真且心無旁騖的側臉散發著獨特魅力，會令人不禁在旁目不轉睛盯著看。↓↓↓第10位至第5位排名如下↓↓↓

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