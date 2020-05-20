520羅志祥發千字文向周揚青道歉疑箍煲？復合前先考慮6條問題

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台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 早前被爆出已和大陸網紅前度周揚青 (Grace) 早已分手，小豬於今早（20日）在微博及Facebook刊出一篇7000多字題為「男孩、女孩」的千字文向周揚青道歉。

微博@羅志祥

早前台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 被爆出與大陸網紅前度周揚青 (Grace)原來已分手多時，小豬在今早（20日）在微博及Facebook發文，刊出一篇7000多字題為「男孩、女孩」的千字文向周揚青道歉，「我要再一次的跟妳說，對不起，我錯了，很抱歉，最後這一篇，我沒有傳給妳，我選擇公開的方式，完成妳一直想實現的願望」。

微博@羅志祥

▼▼▼▼點擊看羅志祥520千字文▼▼▼▼

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文中更曬出多張二人從未曝光的甜蜜合照, 有網民猜測羅志祥趁520發千字文向周揚青道歉疑似箍煲。不論是因為甚麼原因分手，分別後總難免有想復合的念頭。復合前應先考慮6條問題，否則二人再次走在一起最後都會是在悲劇裡輪迴。

▼▼▼▼點擊看復合前先考慮6條問題▼▼▼▼

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