日本粉絲twitter悼念忌廉哥　ANK48網紅貓：你是我們永遠的隊長

香港貓界KOL「尖東忌廉哥」昨日因胃癌去世，不少香港貓奴紛紛發文悼念這位貓店長。一班身處異地的日本粉絲得知噩耗後，亦在Twitter貼出忌廉哥的舊照片以示悼念，更有忌廉迷對著照片飲酒消愁。

忌廉哥於昨天早上11時半不敵癌症離開人世。（Twitter@midnightbet）

曾在日本出版寫真集、擔當網紅貓偶像團體「ANK48」隊長的忌廉哥，在日本相當有人氣，2015年更被日本著名連鎖玩具雜貨店KIDDY LAND邀請成為大阪梅田店「ネコマート（貓市場）」的榮譽店長，至今牠的日本官方Twitter帳戶，已經有超過6000名粉絲，Instagram更有4.3萬人追蹤。

忌廉哥可愛的模樣俘虜了不少日本貓奴的心。（Twitter@yonecchi1976）

不少日本貓迷到香港旅遊時，都會順道到忌廉哥以前駐守的尖東「信和便利店」及位於油麻地的「忌廉家族」寵物用品店朝聖打卡。如今因為疫情關係，日本粉絲沒辦法到香港送忌廉哥最後一程，於是在Twitter貼出忌廉哥的舊照片，表示悼念。

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忌廉哥生前擔任日本網紅貓偶像團體「ANK48」的隊長兼Center，一班貓貓成員的主人對於隊長的離世感到非常震驚，在Twitter發圖文與忌廉哥道別：「在天國的你永遠都是我們的隊長！」

忌廉哥是日本網紅貓偶像團體「ANK48」的隊長及Center。（Instagram@9048jjong）

👇👇👇「ANK48」成員與忌廉哥說再見😭👇👇👇

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