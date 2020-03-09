迪士尼公主走入宮崎駿電影　茉莉騎白龍、龍貓伴愛莎安娜度童年

吉卜力工作電影最近登陸Netflix，相信大家都追劇追到天昏地暗。而迪士尼公主們也不甘示弱，走過界模仿宮崎駿電影裏的人物 —— 坐開飛毯的茉莉公主「騎白龍」，同樣來自海裏的小魚仙則代替波兒上場，場面相當好笑。

今次濃濃日本風格的改圖，其實是出自外國IG神人Andhika Muksin。他早前畫迪士尼公主醜態，搞鬼作品全球爆紅，今次突然轉變為小清新日系風格，將公主們帶進宮崎駿電影世界，倒讓不少粉絲大跌眼鏡。

▼▼▼ 迪士尼公主誤闖宮崎駿電影 ▼▼▼

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有Follow開Andhika Muksin的朋友是否很驚訝呢？沒想到這些精緻的P圖，居然是與以往的公主醜態同出一脈吧！例如白雪公主舉中指、茉莉公主與寶嘉康蒂臉部肌肉鬆弛等場面，就讓人相當有印象。

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迪士尼公主一直都是各藝術家的惡搞作品，Andhika Muksin就有相當多搞作，而其他藝術家也不執輸，創作出很多搞笑傑作。

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