動物之森小島變污糟後巷　網民腦洞深不見底：個島就快被玩爛

動物之森（動物森友會／Animal Crossing）遊戲的自由度極高，一推出玩家們已經瘋狂整場景，有日本網民近日整了個後巷垃圾崗，睇到都覺得臭。

不少動森玩家都努力幫自己的島打扮得好好睇睇，但總有人反其道而行，繼早前有人設計成命案現、滿身是血，甚至整成魔法陣。最近有日本網民，將島嶼變成一個後巷垃圾場，不少網民留言大讚計設仔細，忠實呈現大大小小的垃圾。

如果你的小島變成這個樣子，你還想住下去嗎？（Twitter@nooAm013）

腦洞這回事，沒有最大只有更大，以下這些超獵奇場景，會不會令你心動？

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動物之森遭內地全面下架，網上商家將遊戲改名為《猛男撿樹枝》，意圖瞞天過海。類似過不了審查而要下架的作品不時出現，例如較早前的《生化危機2》，因為內容「有害國家安全」而禁售。當時已有商家將遊戲改名，用暗號私下賣game。除了遊戲外，不少動漫作品亦被當局禁播，不過你有張良計，網民有過牆梯，一於將作品改名繼續睇繼續賣。

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