動物之森/動物森友會｜作品改名避審查　這10套作品原名你猜到嗎?

《集合啦！動物森友會》（動物之森）遭內地全面下架，網上商家將遊戲改名為《猛男撿樹枝》，意圖瞞天過海。內地不時發生將作品名稱改名以避過審查，由遊戲到動漫甚至電影，都不能倖免。

《動物之森》遊戲內容自由，有玩家在遊戲中「惡搞」國家領導人，亦製作了「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」內容。上週新浪遊戲在微博發文表示，「根據網友反應，動物之森的實體卡帶和數位版已經被電商平台下架，具體原因不明。」

《動物之森》被內地全面下架。

類似過不了審查而要下架的作品不時出現，例如較早前的《生化危機2》，因為內容「有害國家安全」而禁售。當時已有商家將遊戲改名，用暗號私下賣game。除了遊戲外，不少動漫作品亦被當局禁播，不過你有張良計，網民有過牆梯，一於將作品改名繼續睇繼續賣。小編搜集了10個腦洞大開的改編名字，接下來大家會先看丁假名，猜猜這到底是哪一部作品，之後就會揭曉答案～

↓↓↓ 按圖猜10套改名作品 ↓↓↓

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面對大熱的《動物之森》一些朋友卻堅決不玩，又或者了解了內容之後就決定棄GAME，到底為什麼呢？這雖然跟個人喜好有關，但更重要的是，遊戲內容非常貼近現實：打工、還債、做買賣，GAME外亦要睇攻略做功課，令本來是休閒定位的遊戲，玩上來更加辛苦。

↓↓↓ 按圖看不玩《動物之森》的理由 ↓↓↓

立即CLICK入內文看足本版：Switch動物之森｜動物森友會11個不玩的理由：遊戲同現實一模一樣