80、90後一定聽過！小學雞時代必問15條IQ題　冬甩個爸爸係邊個？

數到童年回憶，IQ題必佔一席位。IQ題不是甚麼大智慧，但正正因為答案夠貼地、夠搞鬼而大受歡迎。冬甩個爸爸係邊個？學生最怕咩魚？相信大家只需一秒就會記起答案。以下15條IQ題，你有哪條沒有聽過？一起來腦筋急轉彎吧！

一條IQ題的答案正正是「史上最強手機」Nokia3310！（網上圖片）

小學雞時代，總愛和同學互相問IQ題，看看誰更聰明。雖然長大後明知IQ題幼稚至極，但回頭看總是會會心微笑，而且從答案中更會發現不少集體回憶，例如「史上最強手機」Nokia3310、2002年出道的女子組合Cookies。相信以下15條IQ題，一定能勾起你的各種童年回憶！

▼▼▼▼以下15條IQ題，你識答多少題？一起來腦筋急轉彎吧！▼▼▼▼

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最近一個日本廣告，幾個男生拿出一個四驅車零件，「這是什麼東西？」讓不少觀眾大叫「超懷念」直言認出來的已經一把年紀了！《開罐》整理了10件陪著大家長大的小玩意，如果你全部認得的話，你已經進入初老了。

▼▼▼▼ 按圖認10件東西看是否初老 ▼▼▼▼

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