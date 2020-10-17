不知從多少歲開始，每一年過得比翻書還要快，一頁又一頁就此翻過去，一年又一年飛快逝去。如今所謂的90後當中已經有一批人，已踏入「三字頭」關口，隨年歲日長的生活是會充滿挑戰還是持續枯燥無味？

面對工作與生活的壓力，你是否已經有「初老」症狀 ？(《29+1》劇照)

踏入社會習慣了朝九晚五的生活後，是否發覺自己對於生活的熱忱已經大不如前？從前不顧形象地和朋友們一起大瘋大鬧，如今卻變得收斂，被社會條框約束了自己？從前和三五知己來一場「説走就走」的旅行，如今節日假期卻寧願待在家裏休息？思想變得成熟，心態也變得被動，這有可能是「初老症狀」，快來看看你是否已經失去了青春的狂熱步向「初老」階段！

初老症狀一：經常念舊「話當年」

步出社會工作，學生時代遠去，積累了不少人生經驗後，昔日回憶也逐漸地變得珍貴。你是否經常會陷入對於過去的懷念中？與人交談時，總會説起自己過去的經驗和生活，總是說：「想當年我……」。有時候一大班中學、大學的老朋友相聚，更一定會搬出讀書時代的陳年笑料，說得樂此不疲。過去青春單純擁有太多美好，曾急著長大卻發現現實世界卻十分糟糕，更想要回到過去。

當愛說「舊史」回憶過去美好時，也代表你的心境已「老了」。(《閨蜜》劇照)

初老症狀二：懶得經營Facebook、IG等社交網站

Facebook、IG一定事無大小都要更新，一日幾個帖文是常識吧！年少時的你或會花許多心力在經營自己的社交網站上，喜歡在社交網站上分享自己多姿多彩的生活，又或者抱怨生活中的諸多小事，毫無保留把生活和情緒擺在大家的眼前。長大後的你不想徒增心力，也不再大咧咧的變得內斂，不再花太多時間經營Facebook、IG等社交帳號，偶然才會更新一下，或變成幾個月更新一次動態，甚至是完全放棄更新只做CD-ROM，對管理社交網站變得可有可無，不再執著放心上。

初老人士不愛更新facebook、ig等社交平台。(《閨蜜》劇照)

初老症狀三：不能熬夜

「不能熬夜」是許多人年紀漸長後，最常面對的問題。年輕的時候，動不動就會玩通宵，甚至一連通「幾晚頂」都不成問題。現在只要一聼到「通宵」二字就即刻Say No，所有活動都盡量安排在白天進行。如果真的不得已需要熬夜，需要用幾天時間去復原，有的時候就算沒熬夜，身體也經常感到疲憊。平日上班已經很累，放假還要「玩通宵」豈不是苦了自己 ? 寧願睡死一整天更好吧！

初老人士只要一聼到「通宵」二字就怕了，放假去玩不如睡覺更好。(《閨蜜》劇照)

初老症狀四：不再熱衷認識新朋友

人長大後，深明朋友「順精不貴多」的道理。比起做party animal 、不斷social認識新朋友，你更喜歡自然自在地和老朋友聚在一起，聊著天南地北的話題。留在自己原有的朋友堆中，會感到更有安全感和歸屬感，不再費神費力在發展和維持新的人際關係上，或者拓展新的朋友圈子。那怕是「人愈大，朋友愈少」，留下來的是知心好友而不是酒肉朋友，就已足夠了。

初老人士更喜歡自然自在地和老朋友聚在一起。(《閨密 》劇照)

【「初老症狀」的其他特徵：】(點閱下圖查)

+ 4 + 4 + 4

「初老症狀」是一個人心態的蛻變，「變老」也是自然發生的事。常說年齡只是數字，雖然我們無法控制時間的流逝和年齡的增長，但我們卻可以掌控自己的心態。在不斷成長變得更成熟之餘，不妨偶爾也重拾一下自己年輕時不羈與熱忱的心境，在人生道路上繼續帶著衝勁向前走吧！