動物之森｜動物森友會6月新娘　20個玩家爆笑佈置　婚禮變喪禮！

《集合啦！動物森友會》（又稱《動物之森》）風靡香港，每月都有新活動，今個月又有最新的「六月婚禮」活動，在巴獵島幫一對新人拍攝婚照！不少玩家就在網上分享自己佈置的「奇怪婚禮」，笑翻網民！

六月的《集合啦！動物森友會》婚禮活動，玩家需要幫一對新人佈置婚禮場地，並拍攝婚禮照片！不少玩家就創意大爆發，將婚禮場地佈置成奇怪的風格，如喪禮、祭壇等，一對穿著婚紗、西裝的新人站在場景中相映成趣，笑翻一眾網民！

一對新人希望玩家幫忙佈置場景。（animalcrossing @twitter）

《開罐 Opener》整理出20個網民分享的奇怪設計，讓大家笑笑之餘，更可以刺激大家的創意小宇宙，小編好期待大家的設計！

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最近Switch、《集合啦！動物森友會》價格開始回落，不少人現在才開始建設自己的無人島，也開始「刷島民」的工作，希望招攬到心儀島民成為鄰居。有台灣網站就以問卷調查六千多名玩家，整理出最受歡迎的島民！

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