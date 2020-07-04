《櫻桃小丸子》不為人知的都市傳說　一個角色被欺凌自殺收場？

距離《櫻桃小丸子》完結篇的發行接近一年半了，《櫻桃小丸子》已經成為了許多人心目中的經典作品與童年回憶之一了，然而《櫻桃小丸子》有些「被消失」的真相，卻鮮少嶄露在眾人的視線之中。

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是不是覺得小編在胡言亂語？事實上，這一話情節確實相當混亂，也成為被熱烈討論的都市傳說。原應收錄於單行本第13集中的第98回，後來因為太過詭異而遭到刪除，原始檔案可能在當初刊載的《Ribon》雜誌，1995年2月號或5月號中可以看見。有傳聞這一話是作者櫻桃子在最忙碌的時候創作的，因精神狀況不佳又不得停載，只得交出這樣的作品，就連作者自己回頭看的時候也覺得十分怪異。

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隨著我們的成長，許多一路陪伴著我們的經典逐漸完結，像是永遠九歲的小丸子、身體長不大的柯南，而有些還陪伴著我們，像是十歲的小智（他還在旅行）、瘋狂斷更的富堅（又外出蒐集素材去了）。但不論是哪部經典，現在看來，不管是獵奇古怪的傳聞，或是溫馨感人的畫面，都成為了我們回憶中難以割捨的一部份。

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