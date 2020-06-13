【可樂控】10大最受歡迎可樂口味　紅色原味居然不是第一？

可口可樂是全球最受歡迎的飲品之一，雖可謂汽水界龍頭，可口可樂從不故步自封，反而常常推出不同口味和周邊產品，不論是否可樂控也忍不住嚐鮮！外國實測最受歡迎的十大口味，第一位居然不是經典紅色原味？

可口可樂是全球最受歡迎的飲品之一。（Unsplash）

「蒙眼」實測 紅莓可樂似藥水

外國blogger將十種常見的可樂口味倒入汽水機，並且不加上標籤，任由人們試飲和評價，得出第一至第十名的可樂排名！

即看第十位至第二位可樂口味：

+ 5 + 4 + 3

櫻桃可樂成最受歡迎口味

不講不知，櫻桃可樂在外國大受歡迎！（emporio.karamellstore@IG）

香港偶爾可見櫻桃可樂的蹤影，但很少人願意去試——可能是兩者感覺都甜得過份，猶如在飲咳藥水。

然而櫻桃可樂在外國大受歡迎，櫻桃帶來新鮮的果香和自然甜味，為可樂味道昇華，未飲過的你不妨買來試試吧。

可口可樂：用玻璃杯加冰嘆可樂最完美！

人人都有自己飲可樂的習慣和喜好，但以下可口可樂公司的「指引」，你又試過嗎？

可口可樂指出不同容器會影響可樂的口感。（unsplash）

可口可樂公司獨創「Perfect Serve」關鍵元素，指出可樂在攝氏3度是絕佳口感，而且將可樂倒入冰涼透明的玻璃杯，放入2 / 3滿的冰塊和一片鮮檸檬，發出「嘶嘶」的氣泡聲，足以令視覺、聽覺、味覺都大滿足！

可樂玻璃杯推介

迦樂西班牙進口CocaCola授權環保加厚玻璃水杯 ￥36起。（淘寶網）

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/12)

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