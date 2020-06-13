【木村拓哉】強推東京爆餡黑松露蛋三文治　3大秘訣輕鬆DIY蛋沙律

日本凍齡男神木村拓哉去年於日劇《東京大飯店》中飾演米芝蓮星級法國菜大廚，帥氣又耀眼。現實中的木村亦是「識食之人」，之前在日本節目中亦親自推介東京一間人氣麵包店，更特別強推當中招牌爆餡黑松露蛋三文治和白松露麵包，令人看得垂涎三尺。

木村拓哉在日本節目中大讚東京一間人氣麵包店。（gramho）

黑松露是法國菜常常出現的昂貴食材，其獨特的香氣令人難以抗拒。日本人氣麵包店Truffle Bakery於東京已開設3間分店，招牌爆餡黑松露蛋三文治更得木村點名強推，自此之後這款三文治便成為東京必吃及最強的打卡三文治！厚厚的三文治中間夾著超豐富的蛋沙律，綿綿的蛋黃醬混合粒粒分明的蛋白，當中添加了黑松露，香氣四溢，非常吸引，令人回味無窮，難怪得木村熱捧！

Truffle Bakery的爆餡黑松露蛋三文治。（Instagram@trufflebakery）

▼▼▼按下圖看木村拓哉推介的東京人氣黑松露蛋三文治▼▼▼

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雖然現在未能夠輕易踏足日本，但是在家也能DIY蛋沙律，夾成三文治絕對是個不錯的早餐選擇。只要掌握一些秘訣便可以輕鬆做到。

秘訣1）蛋白和蛋黃要分開

把雞蛋煮熟並去殼，然後把蛋白和蛋黃分開處理，蛋白要切碎。

秘訣2）加入蛋黃醬 做出綿綿口感

想做出沙律的軟綿口感，便要先把蛋黃壓碎，並加入蛋黃醬，同時加入適量鹽和糖作調味，然後再加入切好的蛋白碎，最後拌勻便可。

秘訣3）加入黑松露醬 味道更有層次

同時加入一匙黑松露醬並拌勻，令平凡的蛋沙律進一步昇級，味道更有層次！

黑松露菇皇醬推介：

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/12)

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