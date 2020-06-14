【Rain】韓國天王3個月減10kg　全靠18 : 6間歇斷食餐單虐腹運動

韓國天王級歌手Rain雖已是37歲的爸爸，但容貌身材仍跟18年前出道時相差無幾，可謂圈中凍齡男神！早前他深夜大放福利，半裸上身勁歌熱舞，結實的八嚿腹肌讓粉絲尖叫，賺盡網民心心！ 不過Rain要保持男神身材絕不容易，他曾爆料自己體重曾達90kg，經過苦練後才在3個月減走10kg，立即看看他的增肌減肥秘訣吧！

即看韓國男神Rain完美身材

Rain近期頻頻以最FIT身形現身，話題性相當高。（rain_oppa＠IG）

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Rain減肥方法1) 18：6間歇性斷食減肥法

近年興起18：6間歇性斷食減肥法，連Rain也是支持者之一。18：6間歇性斷食法是指在6小時內進食全天食物，其餘18小時則會完全不進食，只飲清水。這6小時可任意安排，Rain則選擇在中午12點吃早餐，下午5點食完晚餐後便不再進食。

雖說6小時內進食份量不限，但Rain盡量選擇健康和營養豐富的食物。（rain_oppa@IG）

18：6間歇性斷食法可在6小時內任意進食，聽起來非常吸引，但Rain會嚴格挑選低脂和蛋白質豐富的食物，例如蕃薯、雞胸肉、乳酪、堅果等，目的是飽肚之餘又增肌減脂。

Rain減肥方法2) 30分鐘TABATA高強度運動

控制飲食是減肥重點，若要練出腹肌和完美線條便要靠運動了！工作忙碌的Rain以TABATA作日常運動，它是種短時間的高強度運動，每次只需30分鐘，便高效鍛鍊肌肉和減脂，然而TABATA對肌肉耐力和爆發力有較高要求，假如不像Rain一樣有運動和跳舞底子，緊記要循序漸進啊！

這個垂直訓練法對核心肌肉極高要求，居然也難不到Rain！（rain_oppa@IG）

編輯推介︰懶人收腹肌神器在家也可練出馬甲線

雖說肺炎疫情緩和，但到公眾健身室做運動未必人人想，除了參考Rain的TABATA減肥法，大家也可入手收腹肌，一邊在家看電視一邊做sit up、plank和凌空單車等運動，輕鬆鍛鍊全身肌肉！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/14)

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