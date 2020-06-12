UNIQLO｜日本大熱3款神級裙褲香港有售　日女生示範7日穿搭變身術

夏天到來，穿裙子總感覺比穿褲子來得清爽，可是粗魯點卻又怕走光，這個時候裙褲就是最佳選擇！近日有日本網站整理了Uniqlo春夏季節推出的裙褲，全部簡約易襯！想睇日本妹如何一條裙穿出多種風格？即睇下文！

日本雜誌FUDGE近日介紹多款Uniqlo裙褲款式，更提到全都非常舒適、而且質料適合初夏，夠舒服涼爽！款式大多簡約易襯，而且有不少顏色選擇。記者整理了當中3款，發現3款均能在Uniqlo香港官網有售，價錢亦相當親民，全部均售$149！

你能看得出她們穿的是同一條裙嗎？（FUDGE）

款式夠簡約易襯，當然都要懂得配搭才能穿出時尚感！以為緞面質料的裙褲只能穿出輕淑女、OL的感覺？那你就大錯特錯了！想知如何一條裙褲穿出多種風格？想一條裙著足一星期？一起看看日本妹示範教學！

【1】緞面裙褲於今年春季推出的這條緞面裙褲，Uniqlo官網介紹採用了質地輕薄和具光澤的緞紋物料製成，起皺的裙擺令裙褲不會過於塌身、線條看起來較柔和，穿起來亦較涼爽舒適。而且非常好襯，配上各種上衣都非常適合。現在香港官網更有減價！點圖看商品詳情和日本妹穿搭示範👇👇👇

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【2】雪紡打褶裙褲

第二條介紹的裙褲同樣走寬闊路線，夠通爽！或許不少人如記者一樣，看見「雪紡」二字就會因為覺得太淑女風而打退堂鼓，但只要懂得配搭，絕對可以穿出另一種風格。這款在香港官網同樣有減價，點圖看商品詳情和日本妹分享的上衣配搭👇👇👇

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【3】圓領連身裙 [短袖]

最後一條推介的為今年春季推出的裙褲，為Uniqlo U系列產品。T恤風格的設計令裙款看起來較為中性，直身的裙擺夠寬鬆，單穿或是下身配搭其他半身裙都非常適合，而且顏色有少女們最愛的糖果色系如淺薄荷色和珊瑚橙色。點圖即看商品詳情和日本妹穿搭示範👇👇👇

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以店舖網頁為準。

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