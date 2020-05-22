白Tee攻略｜白衫達人教7種身型揀衫貼士　腰粗胸大應該點揀？

每到夏日，白色T-Shirt就是大家最百搭的單品！為何有些白T-Shirt比較顯瘦，為何有些白T-Shirt一穿上去就肥三個碼？《開罐 Opener》請教白衫達人，教大家針對自己身型挑選適合的白衫。

夏天來了！街上最多人穿著的，不外乎一件白色T-Shirt，云云白Tee之中，到底怎樣挑選才可以挑選到適合自己的剪裁？

白色衫簡直是配搭神物！（《花樣年華－生如夏花》劇照）

見大家對白色T-Shirt如此喜愛，市面上竟出現一間只賣不同款式白色Tee的店舖：Imperfect Atelier。《開罐Opener》記者就請教店主白衫達人阿堅，教大家不同身型應該如何挑選白色衫！

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另外，阿堅都提醒大家，在選購白色衫時，要細心摸摸留意質地厚薄，如果想T-Shirt挺身，就一定會比較厚同較熱；想涼的話可以選薄身T-Shirt，但就會有透肉、飛釘的可能，大家要自行取捨。至於價錢，白T-Shirt價錢幾十元到幾千元都有，阿堅就覺得一分錢一分貨，物料、剪裁都會有所不同，大家可以仔細研究一下。

講起白Tee透肉，就醒起夏天來到都為大地帶來了汗水！一到夏季，搭巴士地鐵就總會聞到一陣陣汗臭！別說別人的汗臭味，自己流汗流到衣服濕透也十分尷尬啊！《開罐》教你如何避免！原來止汗劑大家都一直用錯了！

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