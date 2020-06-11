「黃氏兄弟」瑋瑋被出櫃宣布暫休後首現身　一提父親反應眼濕濕

台灣網紅組合「黃氏兄弟」成軍3年2個月，在YouTube擁有154萬粉絲，組合中的弟弟瑋瑋（黃挺瑋），日前被周刊爆料後被迫出櫃，他致電媽媽坦言同志身分，聲淚俱下的影片讓不少人看了心疼與動容，紛紛留言聲援。今瑋瑋現身受訪心情平復不少，如同他IG所說，在還沒準備好的情況下被迫向大眾公開性向與隱私，旁人無法了解他的痛苦與掙扎，但他很幸運能被家人、觀眾與朋友接受，見到外界對於性平議題的重視，他也希望自己是被迫出櫃的最後一人。

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他透露與媽媽通話後，爸媽有到工作室找他，一見面就抱緊他，瑋瑋感性表示：「我覺得他們都很支持我，這是讓我覺得很感動的部份，然後也不再害怕這件事情。」經過一周的沉靜，他表示：「以前她（媽媽）看到的、跟觀眾看到的，那就是我真實的個性，跟我真實的樣貌，並不會因為這件事而拆掉了什麼東西，我反而覺得他是又增加一道新的色彩上去。」

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他與哥哥經營的黃氏兄弟平台，受到不少低年齡層粉絲的喜愛，他透露事件爆發後，有位媽媽粉絲留言給他，告訴他自己的2個小孩都很喜歡他，很開心他小孩喜歡的偶像有這份勇氣，讓他看了很感動，對於IG宣布待既定工作結束後，將暫時休息，休息時間長短目前沒有決定：「在心態上可以好好的、更坦然的做自己，身旁無論朋友、家人和觀眾，給我很多溫暖關心，我收到他們的力量，不會辜負他們對我的支持，未來會去創作出更好的作品」。

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