「黃氏兄弟」被出櫃事件懶人包　媽媽9句暖心說話惹哭百萬網民

台灣YouTuber網紅「黃氏兄弟」的弟弟「瑋瑋」，被媒體爆出是同志，變相被強逼出軌後，震動台灣社會。瑋瑋事後致電媽媽道歉，獲媽媽力挺支持，有關影片不足一天已有155萬人次數看，黃媽媽的說話，惹哭過百萬網民。

「黃氏兄弟」一向以清新形象示人，可弟弟瑋瑋被台灣《鏡週刊》爆料用同志APP約炮後，事件曝光後，瑋瑋在頻道上載影片「關於報導，我想跟家人說」，泣不成聲致電媽媽出櫃，影片後半哥哥哲哲亦坐到他身旁，以示支持。過程中媽媽不斷安慰瑋瑋，更表示「自己一早就知道」。媽媽在電話中安慰瑋瑋的暖心說話，更惹哭百萬網民。

瑋瑋被逼致電媽媽出櫃。

瑋瑋表示：「這不是我期望公開的方式，如果可以的話，我也想要在完全準備好的情況下再親口告訴大家。」對於瑋瑋的個人私生活被公開，令網友感到十分心疼，更有大量網紅，包括雞排妹、愛莉莎莎等，為他發聲，直指同性戀不應成為攻撃點。

愛莉莎莎在instagram上載合照，支持瑋瑋。

大量網民在「黃氏兄弟」的影片下留言為瑋瑋打氣，「我不是你們的粉絲，但是今天碰巧看到新聞，真的為你感到很心疼」、「你沒有做錯什麼，你還有家人，朋友，粉絲們和像我一樣的陌生人支持你」、「聽完黃媽媽說的話很是感動」。

👇👇👇👇按圖看「黃氏兄弟」出櫃事件始末👇👇👇👇

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